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Анонс Новогодних и Рождественских мероприятий учреждений культуры Полысаево

Анонс Новогодних и Рождественских мероприятий учреждений культуры Полысаевского городского округа

Приглашаем всех жителей и гостей города!

1 января 2018 года с 01:30 до 02:30 – на площади у городской елки ул. Космонавтов, 75 А, у МБДОУ «Детский сад № 52» состоится праздничная программа для горожан «Новогодняя сказка».

4 января 2018 года с 12:00 до 13:30 - «ДК «Родина» пройдет бесплатный сеанс мультфильма «Гадкий Я-3».

5 января 2018 год с 13:00 до 15:10 – «ДК «Родина» бесплатный показ художественного фильма «Красавица и чудовище».

6 января 2018 года с 13:00 до 14:00 на площади у городской елки состоится мульт-дискотека с элементами игровой театрализованной программы «Ёлка-пати-дэнс».

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
29/12/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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