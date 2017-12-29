Анонс Новогодних и Рождественских мероприятий учреждений культуры Полысаево

Анонс Новогодних и Рождественских мероприятий учреждений культуры Полысаевского городского округа
Приглашаем всех жителей и гостей города!
1 января 2018 года с 01:30 до 02:30 – на площади у городской елки ул. Космонавтов, 75 А, у МБДОУ «Детский сад № 52» состоится праздничная программа для горожан «Новогодняя сказка».
4 января 2018 года с 12:00 до 13:30 - «ДК «Родина» пройдет бесплатный сеанс мультфильма «Гадкий Я-3».
5 января 2018 год с 13:00 до 15:10 – «ДК «Родина» бесплатный показ художественного фильма «Красавица и чудовище».
6 января 2018 года с 13:00 до 14:00 на площади у городской елки состоится мульт-дискотека с элементами игровой театрализованной программы «Ёлка-пати-дэнс».
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