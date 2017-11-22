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Анонс. Руководитель антимонопольного управления в прямом эфире Радио России – Кузбасс

24 ноября в 13:00 руководитель Кемеровского УФАС России выступит в прямом эфире Радио России – Кузбасс. Наталья Кухарская побеседует с ведущей о задачах службы, самых частых нарушениях, громких делах и штрафных санкциях.

У жителей региона есть возможность задать вопрос в эфире.  Слушать передачу можно на частоте 97,9 МГц в Новокузнецке, 100,8 МГц в Междуреченске, 103,8 МГц в Ленинске-Кузнецком. Он-лайн вещание доступно на сайте vesti42.ru.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/11/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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