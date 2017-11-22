Новости Кузбасса

Кемеровчанка споет самую длинную песню для книги рекордов Гиннеса Дарья Жуланова училась вокалу в Центре творчества Заводского района.

Кемеровчан попросили выбрать улицы для ремонта в 2018 году По итогам голосования сформируют перечень, на который будут ориентироваться при ремонте дорог в ...

Энергетики и коммунальщики готовятся к шторму и резкому похолоданию Как ожидается, похолодание минус 15 — минус 20, местами до минус 25, продлится в течение трёх дней.