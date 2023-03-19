Ансамбль казачьей песни «Чаровница» из Тяжина стал дипломантом первой степени межрегионального фестиваля-конкурса

Ежегодно он проводится под эгидой Министерства культуры РФ и Министерства культуры Республики Адыгея. Всего было подано 186 заявок от казачьих коллективов из 32 регионов России.

Тяжинский округ на фестивале-конкурсе казачьей культуры представлял народный самодеятельный коллектив, ансамбль казачьей песни «Чаровница» (руководитель Сергей Александрович Каплунов) центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

На конкурс были представлены песни «Гибель Ермака» и «Завещание казака». По решению жюри, ансамбль «Чаровница» стал Дипломантом I степени и приглашен в Республику Адыгея на очный этап ХХХII межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры, который пройдет в мае 2023 года.