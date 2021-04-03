Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Ансамбль современной хореографии «Вечное движение» отметил свой 20-летний юбилей

30 марта на сцене Государственной филармонии Кузбасса состоялся юбилейный отчетный концерт «Точка» ансамбля современной хореографии «Вечное движение» Кемеровского государственного института культуры, посвященный 20-летию коллектива.

Вниманию зрителей были представлены как новые авторские хореографические работы, так и лучшие постановки прошлых лет.

В концерте приняли участие выпускники ансамбля, детская студия «Вечное движение», а также творческим подарком стали выступления таких ансамблей как: ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс» и ансамбля классического танца «Балетный вернисаж» КемГИК, Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоволова.

 

 

Фото Виктории Лавринович, предоставлено Отделом по связям с общественностью КемГИК

Культура
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/04/2021
Культура
Топ
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Прокопьевске компания избила подростка за внешний вид
В Прокопьевске подростки избили ровесника за внешний вид. Такая информация появилась в соцсети....
Новокузнецкий ХК «Металлург» выиграл первый полуфинальный матч Кубка Петрова
Серия пройдёт до четырёх побед. Если потребуется, «Металлург» и «Рубин» вернутся в Тюмень 7, 13...
Замгубернатора Кузбасса рассказал про обновление электротранспорта Кемерово
Во время прямого эфира с замгубернатора по промышленности, транспорту и связи Андреем Пановым...
Замгубернатора заявил о снижении на 10 % выбросов в атмосферу Новокузнецка
Замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова в прямом эфире...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus