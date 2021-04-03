Ансамбль современной хореографии «Вечное движение» отметил свой 20-летний юбилей

30 марта на сцене Государственной филармонии Кузбасса состоялся юбилейный отчетный концерт «Точка» ансамбля современной хореографии «Вечное движение» Кемеровского государственного института культуры, посвященный 20-летию коллектива.
Вниманию зрителей были представлены как новые авторские хореографические работы, так и лучшие постановки прошлых лет.
В концерте приняли участие выпускники ансамбля, детская студия «Вечное движение», а также творческим подарком стали выступления таких ансамблей как: ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс» и ансамбля классического танца «Балетный вернисаж» КемГИК, Губернаторского театра танца «Сибирский калейдоскоп» государственной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоволова.
Фото Виктории Лавринович, предоставлено Отделом по связям с общественностью КемГИК
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