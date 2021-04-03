Ансамбль современной хореографии «Вечное движение» отметил свой 20-летний юбилей

В Прокопьевске компания избила подростка за внешний вид В Прокопьевске подростки избили ровесника за внешний вид. Такая информация появилась в соцсети....

Новокузнецкий ХК «Металлург» выиграл первый полуфинальный матч Кубка Петрова Серия пройдёт до четырёх побед. Если потребуется, «Металлург» и «Рубин» вернутся в Тюмень 7, 13...

Замгубернатора Кузбасса рассказал про обновление электротранспорта Кемерово Во время прямого эфира с замгубернатора по промышленности, транспорту и связи Андреем Пановым...