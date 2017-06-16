Антимонопольная служба оштрафовала Кузбассэнергосбыт за ущемление интересов теплоснабжающей компании в Ленинск-Кузнецком районе
15 июня Кемеровское УФАС России оштрафовало ОАО «Кузбассэнергосбыт» за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа, рассчитанный специалистами согласно части 1 статьи 14.31 КоАП РФ, составил 387 500 рублей.
В августе 2016 года комиссия управления вынесла решение, что общество злоупотребило доминирующим положением, ущемив интересы ООО «Шанс» (теплоснабжающая организация в Ленинск-Кузнецком районе).
ОАО «Кузбассэнергосбыт» (как гарантирующий поставщик) направило в адрес сетевой организации (ПАО «МРСК Сибири») некорректную заявку на введение режима полного ограничения потребления электричества на котельных ООО «Шанс». Общество не уведомило теплоснабжающую компанию о изначально возможном самостоятельном ограничении. Так, несоблюдение Правил ограничения режима потребления электроэнергии (утверждены Постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012 года) привело к нарушению статьи 10 Закона о защите конкуренции.
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