Антимонопольная служба оштрафовала Кузбассэнергосбыт за ущемление интересов теплоснабжающей компании в Ленинск-Кузнецком районе

Актеры Новокузнецкого драмтеатра пожаловались на директора Коллектив актеров Новокузнецкого драмтеатра обратился в областной департамент культуры с жалобой на...

В Кемерове большое количество машин полиции напугало местных жителей В социальных сетях местные жители публикуют снимки, в которых видно, как большое количество...

Пенсионерка из Кузбасса отдала мошенникам 5,7 миллиона рублей Полицейские начали розыск мошенников, которые обманули 79-летнюю женщину из Кузбасса на 5 700 000...