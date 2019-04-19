Антимонопольщики рассказали, как реклама обманывает пенсионеров

19 апреля начальник отдела рекламы, недобросовестной конкуренции и финансовых рынков Кемеровского УФАС России Елена Каминская на совместном брифинге органов власти, прошедшем в пресс-центре ГУ МВД России по Кемеровской области, рассказала о практике управления по делам, связанным с незаконной рекламой, воздействующей на социально незащищенные слои населения.

Само мероприятие, спикерами в котором стали представители отделения Пенсионного фонда, аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, МВД России, департамента транспорта и связи Кемеровской области, посвящено защите пожилых граждан в различных сферах.

Елена Борисовна рассказала о рекламе оказания бесплатных консультационных услуг, которые по факту являются платными, широко транслируемой на ТВ. Несколько таких обращений, поступивших из Прокуратуры, управление рассматривает сейчас. Специалисты антимонопольного органа проверяют эту информацию на предмет введения в заблуждение.

В ходе брифинга, отвечая на вопросы журналистов, представители ведомств призвали граждан быть бдительными и обращаться с профильными вопросами в органы власти.

По вопросам перерасчёта пенсий или уточнения размера пенсий – в отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.

По вопросам мошенничества – в правоохранительные органы.

По признакам нарушения рекламного законодательства – в Кемеровское УФАС России.