Антон Силуанов провел совещание по вопросам реализации национальных проектов в регионах Сибири

В Новокузнецке в рамках рабочей поездки Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Антона Силуанова состоялось рабочее совещание «О реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

В мероприятии приняли участие главы регионов СФО, представители федеральных органов власти и бизнеса. Участники обсудили промежуточные итоги реализации нацпроектов, проблемные вопросы, возможные риски.

Антон Силуанов отметил, что сегодня важно обсудить проблемы реализации нацпроектов, инициированных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, чтобы определить сдерживающие факторы и запустить проекты в полном объеме. Министр подчеркнул роль регионов в этом вопросе. «Реализация нацпроектов невозможна без активности регионов. Меры поддержки предпринимательства реализуются на местах. Неслучайно в мы сегодня собрались именно в Новокузнецке. Ведь Кузбасс - промышленный регион. Мы уже побывали на крупном предприятии ЕВРАЗ. Работа по увеличению экспорта и производительности там ведется в рамках планов нацпроекта. Это хороший пример», — подчеркнул Силуанов.

Фото: пресс-служба АКО