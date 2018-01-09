Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Анжеро-судженец взял «золото» на первенстве мира по ледолазанию в Лихтенштейне

Данила Бикулов из Анжеро-Судженска взял «золото» на первенстве мира по ледолазанию в Лихтенштейне.

Первенство мира по ледолазанию прошодило с 5 по 7 января на горнолыжном курорте Мальбун. В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 10 стран.

Первое место среди юношей в возрасте до 16 лет в дисциплине «скорость» занял Данила Бикулов из Анжеро-Судженска.

Спорт
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
09/01/2018
Спорт
Анжеро-Судженск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

23-летнему кузбассовцу прострелили глаз из пистолета «Оса»
В кузбасском городе Полысаеве правоохранители возбудили уголовное дело по части 2-й статьи 111 УК...
Двое жителей Междуреченска обманом похищали продукты из магазинов
В общей сложности из трех магазинов преступники похитили товар на 5 тысяч рублей. Возбуждено...
В Шерегеше сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе водителю
В Таштагольском районе сотрудники ГИБДД помогли замерзающему на трассе водителю. Из-за морозов...
Кузбассовец впал в кому после выстрела в глаз
В результате один из участников инцидента выстрелил в упор в глаз 22-летнему мужчине из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus