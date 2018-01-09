Анжеро-судженец взял «золото» на первенстве мира по ледолазанию в Лихтенштейне

Данила Бикулов из Анжеро-Судженска взял «золото» на первенстве мира по ледолазанию в Лихтенштейне.

Первенство мира по ледолазанию прошодило с 5 по 7 января на горнолыжном курорте Мальбун. В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из 10 стран.

Первое место среди юношей в возрасте до 16 лет в дисциплине «скорость» занял Данила Бикулов из Анжеро-Судженска.