Анжеро-Судженские спорстмены — победители и призеры Первенства мира по ледолазанию

С 1 по 2 марта в городе Оулу (Финляндия) состоялось Первенство мира по ледолазанию (альпинизм). В соревнованиях приняли участие 86 спортсменов из 12 стран, сообщает пресс-служба АКО.

В дисциплине «скорость» среди юношей до 16 лет победу одержал Данила Наумов (тренер Антон Немов), II место занял Артем Шеверев (тренеры Антон Немов и Сергей Аглушевич).

Также в дисциплине «скорость» среди юношей до 19 лет II место — у Данила Бикулова (тренер Антон Немов). Среди девушек до 16 лет III место заняла Ярослава Зачиняева (тренеры Наталья Савицкая и Сергей Аглушевич).

Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.