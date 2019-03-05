Анжеро-Судженские спорстмены — победители и призеры Первенства мира по ледолазанию

С 1 по 2 марта в городе Оулу (Финляндия) состоялось Первенство мира по ледолазанию (альпинизм). В соревнованиях приняли участие 86 спортсменов из 12 стран, сообщает пресс-служба АКО.
В дисциплине «скорость» среди юношей до 16 лет победу одержал Данила Наумов (тренер Антон Немов), II место занял Артем Шеверев (тренеры Антон Немов и Сергей Аглушевич).
Также в дисциплине «скорость» среди юношей до 19 лет II место — у Данила Бикулова (тренер Антон Немов). Среди девушек до 16 лет III место заняла Ярослава Зачиняева (тренеры Наталья Савицкая и Сергей Аглушевич).
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.
05/03/2019
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