АО «Разрез Инской» привлечен к административной ответственности за нарушение земельного законодательства РФ

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены внеплановые выездные проверки в отношении юридического лица АО «Разрез Инской» на исполнение ранее выданных предписаний. Установлено, что предписания не исполнены, земли сельскохозяйственного назначения не приведены в состояние пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве. Составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы новые предписания. Материалы проверки были направлены по подведомственности мировому судье.

В апреле 2019 года Мировым судьей судебного участка № 1 Беловского судебного района Кемеровской области вынесено постановление в котором суд установил, что АО «Разрез Инской» признано виновным в совершенных правонарушениях предусмотренных ч.26 ст.19.05 КоАП РФ и подвергнуто административным наказаниям в виде штрафов на общую сумму 600000 (шетьсот тысяч) рублей.