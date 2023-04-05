Апрель – пробуждение сада и вредителей

В апреле, как правило, снег остается лежать уже только в низинах и затененных уголках сада, солнце активно начинает прогревать верхние слои почвы. Вместе с теплыми днями в сад пожалуют и насекомые, которые до этого успешно прятались где-то по укромным местам. Специалисты отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу советуют: не утаптывая сырую землю, обойдите свои владения. До начала сокодвижения проведите обрезку плодовых деревьев и ягодных кустов, уберите лишние, слабые или подмерзшие ветки, удалите также со стволов мертвую кору, мхи и лишайники. В тех местах, где кору основательно подпортили грызуны, и она повреждена до самой древесины, обработайте противогрибковыми препаратами и нанесите – садовый вар или его аналог.

Для борьбы с вредителями до распускания почек закрепите на деревьях, ловчие пояса - механическую ловушку из ткани или ваты (подробный пример можно посмотреть в интернете). Они спасут от муравьев, тли, клещей, и других вредителей, кто живет, размножается или зимует на земле и после зимовки поднимается по дереву. Также необходимо убрать растительные остатки возле деревьев, в них зимуют и куколки бабочек вредителей, по дереву они не поднимутся, но превратятся в бабочек, цель которых продлить род. От них также надо уберечь сад. Особо опасные для плодовых деревьев и урожая - это плодожорки. Плодожорками принято обозначать не только небольших бабочек, но жизненную форму - гусениц. Жизненный цикл гусениц начинается в плодах, семенах, коре, побегах и корнях растений, где осуществляется их зимовка и дальнейшее окукливание в коконах, в том числе в подстилке на почве.

На территории России распространено более 200 видов плодожорок. Среди них около 50 видов способны нанести существенный урон урожаю, так как плодожорки очень плодовиты.

Какие бывают плодожорки?

Самый распрастранёный вид - Яблонная плодожорка.

Повреждает яблоню, грушу, персик, абрикос, айву, сливу и грецкий орех. Гусеница закупоривает вход и прогрызает многочисленные ходы в плоде и семенной коробке. Куколка локализуется на штамбах в трещинах коры, в хранящейся таре и почве на глубине до 3 см около корневой шейки, а также на поверхности земли под мусором и растительными остатками.

Самые опасные и наиболее вредоносные плодожорки относятся к карантинным видам это: Американская сливовая плодожорка, Вишневая плодожорка, Восточная плодожорка, Персиковая плодожорка. География распространения вредителей широка, но важно, что это и близкие к РФ страны - Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Узбекистан, Китай, Япония.

Их растениями-хозяевами являются: персик, слива, абрикос, нектарин, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, лавровишня, миндаль. Основным путем проникновения плодожорок на новые территории является ввоз плодов, заселенных ею летом. И ввоз посадочного материала с комом земли весной, т.к. куколки зимуют слое почвы между корней возле ствола.

При обнаружении зараженных плодов необходимо осуществить сбор плодов (падалицы) для термической переработки или для уничтожения путем закапывания на глубину 40-50 см.

При покупке саженцев и посадочного материала необходимо внимательно осматривать внешний вид – состояние коры, цвет коры, отсутствие подозрительных изменений. При покупке саженцев и посадочного материала у продавцов не стесняйтесь спрашивать документы о происхождении (месте произрастания), протоколы испытаний, сертификаты соответствия, не верьте просто словам и красивым рекламным фото. Эти простые правила помогут сохранить бюджет и сад от вредителей, и получить желаемый урожай!