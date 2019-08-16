«Арбитражный суд Кемеровской области оштрафовал индивидуального предпринимателя за грубые нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе плановой выездной проверки в ветеринарных аптеках ИП Евлакой Т.Е. были установлены грубые нарушения лицензионных требований при реализации и хранении лекарственных средств для ветеринарного применения, ответственность за которые предусмотрена частью 3 и частью 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, по адресам осуществления организацией фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли и хранения лекарственных средств для ветеринарного применения установлены нарушения соответствующих Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения» в том числе:

- отсутствует документ, подтверждающих повышение квалификации 1 раз в 5 лет у продавца консультанта ветеринарной аптекиответственноголиц за соблюдение правил хранения и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

- отсутствует сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств у продавца консультанта ветеринарной аптеки ответственноголиц за соблюдение правил хранения и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

- не переоформлена лицензия на фармацевтическую деятельность при изменении места жительства индивидуального предпринимателя;

- на момент проверки срок ведения журнала показаний гигрометра психрометрического типа Вит-2 (температура и относительная влажность в помещении аптеки) истек.

В отношении ИП Евлакой Т.Е.Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области были возбужденытри административных дела, по итогам рассмотрения которых в начале августа 2019 года Арбитражным судом Кемеровской области по двум административным делам принято решение о взыскании с нарушителя штрафов на общую сумму 8000 рублей. По третьему административному делув конце июля 2019 годаАрбитражным судом Кемеровской области назначено наказание в виде предупреждения.