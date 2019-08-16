Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Арбитражный суд Кемеровской области оштрафовал индивидуального предпринимателя за грубые нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе плановой выездной проверки в ветеринарных аптеках ИП Евлакой Т.Е. были установлены грубые нарушения лицензионных требований при реализации и хранении лекарственных средств для ветеринарного применения, ответственность за которые предусмотрена частью 3 и частью 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, по адресам осуществления организацией фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли и хранения лекарственных средств для ветеринарного  применения установлены нарушения соответствующих Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения» в том числе:

- отсутствует документ, подтверждающих повышение квалификации 1 раз в 5 лет у продавца консультанта ветеринарной аптекиответственноголиц за соблюдение правил хранения и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

- отсутствует сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств у продавца консультанта ветеринарной аптеки ответственноголиц за соблюдение правил хранения и реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения;

- не переоформлена лицензия на фармацевтическую деятельность при изменении места жительства индивидуального предпринимателя;

- на момент проверки срок ведения журнала показаний гигрометра психрометрического типа Вит-2 (температура и относительная влажность в помещении аптеки) истек.

В отношении ИП Евлакой Т.Е.Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области были возбужденытри административных дела, по итогам рассмотрения которых в начале августа 2019 года Арбитражным судом Кемеровской области по двум административным делам принято решение о взыскании с нарушителя штрафов на общую сумму 8000 рублей. По третьему административному делув конце июля 2019 годаАрбитражным судом Кемеровской области назначено наказание в виде предупреждения.

Общество
kuzbassnews.ru
16/08/2019
Общество
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ГИБДД: Чаще всего ПДД в Карелии нарушают иногородние автотуристы
В ведомстве отмечают, что эти нарушения чаще всего приводят к ДТП, в том числе со смертельным...
Мать сожжённой в Новокузнецке девочки рассказала свою версию ЧП
Мать пятилетней новокузнечанки, которую подожгли соседские дети, предполагает, это не случайность....
Новый арт-объект появился в Кемерове на Южном
В областном центре недавно был установлен новый арт-объект. Об этом рассказал глава города Илья...
Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные
Сотрудники Кемеровского гидрометцентра поделились прогнозом погоды на грядущие выходные. Общий...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus