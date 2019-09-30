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«Арбитражный суд Кемеровской области оштрафовал индивидуального предпринимателя за грубые нарушения правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения»

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области  (далее Управление) в ходе плановой выездной проверки в ветеринарной аптеке ИП Есиповой А.В. были установлены грубые нарушения лицензионных требований при реализации и хранении лекарственных средств для ветеринарного применения, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, по адресу осуществления предпринимателем фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли и хранения лекарственных средств для ветеринарного  применения установлены нарушения соответствующих Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения» утв. Приказом Минсельхоза РФ от 15.04.2015 № 145 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», в том числе:

- способ организации хранения лекарственных средств в ветеринарной аптеке не утвержден приказом индивидуального предпринимателя;

- на стеллажах, предназначенных для хранения лекарственных препаратов нет прикрепленных стеллажных карт с указанием наименований лекарственных средств, номера, серии, срока годности и количества единиц хранения;

- в журнал учета лекарственных средств с ограниченным сроком  годности не вносятся сведения о серии лекарственных препаратов;

- не соблюдается периодичность внесения записей в журналы регистрации параметров воздуха (температуры и влажности воздуха);

- не соблюдаетсяя периодичность уборки помещения ветеринарной аптеки.

В отношении ИП Есиповой А.В.Управлением было возбужденоадминистративное дело, по итогам рассмотрения которого в начале сентября 2019 года Арбитражным судом Кемеровской области принято решение о взыскании с нарушителя штрафа в размере 4000 рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
30/09/2019
Общество
Новости Кузбасса

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