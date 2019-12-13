Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области привлечен к административной ответственности индивидуальный предприниматель Горбушин И.В. за несоблюдение требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Сотрудниками Управления проведена плановая выездная проверка в отношении ИП Горбушина И.В.(Кемеровская обл. г.Новокузнецк). В ходе данного мероприятия выявлены нарушения:1) Отсутствуют данные о сертифицикации, калибровки и поверке термометра установленного в холодильнике, расположенного в помещение ветеринарной аптеки ИП Горбушина И.В.; 2) Прибор для регистрации параметров воздуха гигрометр психометрический типа, установленый в помещении ветеринарной аптеки ИП Горбушина И.В. не подвергался поверке в установленном порядке по истечению 2-х лет с момента поверки. 3) У ИП Горбушина И.В. отсутствует сертификат специалиста в сфере обращения лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения. 4) У ИП Горбушина И.В. отсутствует документ о повышение квалификации специалиста (1 раз в 5 лет). Осуществляющего оборот лекарственных средств для ветеринарного применения.

По результатам проверки составлен протокол по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ( осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела переданы в Арбитражный суд Кемеровской области для рассмотрения и принятия решения.

Решением суда в соответствии с ч.4 ст 14.1 КоАП РФ индивидуальный предприниматель Горбушин И.В. подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.