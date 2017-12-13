Арбитражный суд поддержал предупреждение УФАС наркологическому диспансеру

11 декабря Арбитражный суд Кемеровской области признал полностью законным предупреждение, которое Кемеровское УФАС России выдало ранее Кузбасскому областному клиническому наркологическому диспансеру (ГБУЗ КО КОКНД). По мнению антимонопольного органа, это решение стало одним из ключевых и актуальных для жителей региона в практике за 2017 год.

Ранее управление заподозрило диспансер в злоупотреблении доминирующим положением. Медучреждение в обязательном порядке проводило процедуру экспресс-тестирования на наличие психоактивных веществ в моче при осмотре врачом-психиатром-наркологом будущих водителей (или при замене прав). О такой ситуации рассказал руководителю УФАС один из жителей города Кемерово во время личного приема граждан в Приемной президента в Кемеровской области в мае этого года.

Управление, рассмотрев это обращение кемеровчанина, направило предупреждение в наркологический диспансер. ГБУЗ КО КОКНД в июле отчиталось, что прекратило проведение обязательного экспресс-тестирования без дополнительных показаний. Исполнение предупреждения привело к снижению цены медицинского освидетельствования. Кроме того, изменения, на которые указали антимонопольщики, должны сократить ожидание результатов осмотра практически для каждого.

Несмотря на фактическое исполнение предупреждения, медицинское учреждение обратилось в суд, пытаясь оспорить обоснованность этого акта, однако арбитраж полностью признал законность выводов УФАС.

Вместе с тем, похожее предупреждение антимонопольный орган выдал и Новокузнецкому наркологическому диспансеру, который также его исполнил в срок. Таким образом, стоимость прохождения нарколога для получения водительских прав (при учете, что нет особых показаний, а обратившийся не состоит в специальной врачебной базе и проведение анализа мочи не требуется) в Кемерове составляет 293 рубля (ранее – 991 рубль), в Новокузнецке – 320 рублей (ранее – 713 рублей).

Если вы столкнулись с принуждением пройти экспресс-тестирование без направления от врача психиатра-нарколога (без особых показаний), обращайтесь в управление с подтверждающими документами (копией договора, копией чека оплаты, копией справки).

Для справки: согласно пункту 3 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов <…> неопределенного круга потребителей, в том числе <…> навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами <…>.