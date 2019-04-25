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Арбитражный суд Западно-Сибирского округа поддержал позицию УФАС: рекламная пленка на задних и боковых стеклах автобусов недопустима

К 2019 году в Кемеровском УФАС России сложилась практика по делам в отношении рекламы, размещенной на стеклах автобусов.

Законодательством предусмотрено, что реклама на транспортных средствах не должна создавать угрозу безопасности движения, в том числе ограничивать обзор участникам движения (статья 20 Закона о рекламе). За такое нарушение предусмотрен административный штраф для должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В 2018 году по материалам, направленным новокузнецким отделением ГИБДД, управление рассмотрело 2 административных дела о рекламе на маршрутном автобусе. Она была нанесена в виде пленки на боковое и заднее стекло автобусов ПАЗ. Стоит отметить, что нанесение дополнительных покрытий на аварийные стекла недопустимо. Оно ограничивает способ их открытия при аварии, снижает светопропускаемость и ограничивает видимость для пассажиров. Оба ответчика – индивидуальные предпринимателя – были оштрафованы по 10 тысяч рублей каждый. ИП не согласились с выводами управления и обратились в Арбитражный суд Кемеровской области, который оставил жалобы без удовлетворения.

Один из предпринимателей оставил разбирательства на стадии апелляционного суда, который признал законным постановление УФАС. Второй – написал кассационную жалобу. 16 апреля суд подтвердил позицию антимонопольного органа и предыдущих инстанций: нанесение рекламы на поверхность стекла окон, расположенных в боковой или задней частях кузова автобуса (аварийные выходы), создает угрозу безопасности дорожного движения, поскольку ограничивает обзор участникам дорожного движения (пассажирам) и способ открывания аварийного выхода в случае аварии.

В настоящее время предприниматели оплатили штрафы.

 

 

Общество
kuzbassnews.ru
25/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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