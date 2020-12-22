Арена Кузнецких металлургов сможет принимать любые хоккейные матчи в сентябре 2021 года

Об этом в ходе отчетной пресс-конференции «800 дней. Итоги года» рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона также прокомментировал возможное возвращение хоккейного клуба «Металлург» в КХЛ.

«Спортивный комплекс Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке будет готов принимать любые матчи по хоккею с шайбой уже в следующем сезоне, то есть с сентября 2021 года. Что касается перспектив клуба «Металлург», то все будет зависеть от того, какие результаты будут показывать сами игроки и тренеры. Но сейчас в регионе делается многое для подготовки молодых спортсменов, площадки с открытым и закрытым льдом открываются во всех муниципалитетах Кузбасса. Там будут тренироваться ребята, которые в будущем помогут вернуть региону хоккейную славу», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.