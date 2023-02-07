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Арена Кузнецких металлургов в Новокузнецке откроется 8 февраля

Реконструированный объект станет одной из основных спортивных площадок проведения II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии — 2023».

Общая площадь Арены Кузнецких металлургов имени Олега Короленко составляет более 25 тысяч кв. м, вместимость трибун — около 7 тыс. человек. При реконструкции учтены многочисленные требования к спортивным объектам Континентальной хоккейной лиги. Например, при организации помещений для команд исключены любые встречи с соперниками до матча.

Помещения для работы комментаторов, судей, работников СМИ оснащены в соответствии с высоким уровнем Арены.

В обновленном здании выполнены работы по отделке фасада, переустройству инженерных сетей, внутренней отделке, установлено современное оборудование. На чаше Арены установлена система автоматического пожаротушения, при объявлении пожарной тревоги моментально открываются все выходы со всех секторов, включаются системы тушения, дымоудаления, вентиляции.

Для безопасности зрителей также установлены турникеты, рамки металлоискателей, сканеры для досмотра личных вещей и другая необходимая техника. Полностью собран уникальный мультимедийный куб, куда во время игр и матчей будет выводиться вся информация для болельщиков. Мультимедийная система освещения создает праздничное настроение у посетителей, а подсветка фасадов сделала здание Арены украшением Новокузнецка.

Арену назвали в честь Олега Короленко — легендарного спортсмена, капитана хоккейной команды «Металлург» 1960-х годов, мастера спорта СССР.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/02/2023
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Новокузнецк
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