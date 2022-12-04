Архитектору Олегу Ражеву присвоено почетное звание «Народный архитектор Российской Федерации»

Указом Президента РФ №866 от 28 ноября 2022 года за большие заслуги в области архитектуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Народный архитектор Российской Федерации» присвоено Олегу Ражеву.

Вся трудовая деятельность Олега Геннадьевича продолжительностью более 46 лет связана со строительной отраслью Кузбасса. Профессиональную карьеру он начал в 1976 году в институте «Кемеровогорпроект» сразу после окончания Новосибирского инженерно-строительного института по специальности архитектура. Прошел путь от рядового до главного архитектора института.

За это время архитектором Ражевым разработано более 30 проектов жилых и общественных комплексов. Большинство из были реализованы в Кемерове: стадион «Химик» на 30 тысяч зрителей, комплекс Государственного университета, кинотеатр «Аврора», общественно-оздоровительный комплекс Пенсионного фонда, проекты детальных планировок Ленинского района города на 100 тысяч жителей и микрорайонов на 28 тысяч жителей с торговыми центрами «Пассаж» и уникальным школьным комплексом с зимним садом, бассейном и олимпийскими спортзалами.

При участии Олега Ражева велась разработка архитектурно-планировочных решений при строительстве Московской площади и новой набережной реки Томи. Под непосредственным руководством Ражева разработаны проекты здания 8-го Кассационного суда общей юрисдикции для 12 регионов Сибири, многофункциональных спорткомплексов «Кузбасс Арена» и «Ледовый дворец «Кузбасс» на 6 тыс. зрителей.

Олег Ражев ведет крупные планировочные объекты городского значения: Общегородской центр Кемерова, объединяющий новое спортивное ядро из двух дворцов спорта с общественными пространствами, набережными, скверами и жилым районом «Притомский»; Восточный район города на 2 млн кв. м жилья; жилой район «Европейские провинции» — загородный район на берегу Томи; микрорайоны «Юность», № 11Б, №12а, «Кемерово-Сити».

Олег Геннадьевич — Член Союза архитекторов России, Заслуженный архитектор России, Советник Российской академии архитектурных и строительных наук, член областного и городского градостроительных Советов, Координационного Совета Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса