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Тарифы на коммунальные услуги в Кузбассе повысятся не более чем на 5,9 %

Ежегодная индексация коммунальных тарифов произойдёт по всей стране с 1 июля 2017 года. До Кузбасса доведён предельный индекс роста - 5,9 %.

То есть в совокупности изменения сумм в коммунальных платёжках граждан (за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение электроэнергию) не должны превышать 5,9 %, но рост на отдельные виды услуг может отличаться.

Электроэнергия во всех территориях области подорожает на 3,8 %, а повышающие коэффициенты на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление установит каждая территория. В настоящий момент три муниципалитета (Прокопьевск, Яйский и Яшкинский районы) приняли соответствующие постановления. В остальных 31 разработаны проекты - они находятся на утверждении местных советов народных депутатов.

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29/06/2017
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