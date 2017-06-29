Тарифы на коммунальные услуги в Кузбассе повысятся не более чем на 5,9 %

Ежегодная индексация коммунальных тарифов произойдёт по всей стране с 1 июля 2017 года. До Кузбасса доведён предельный индекс роста - 5,9 %.

То есть в совокупности изменения сумм в коммунальных платёжках граждан (за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение электроэнергию) не должны превышать 5,9 %, но рост на отдельные виды услуг может отличаться.

Электроэнергия во всех территориях области подорожает на 3,8 %, а повышающие коэффициенты на горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление установит каждая территория. В настоящий момент три муниципалитета (Прокопьевск, Яйский и Яшкинский районы) приняли соответствующие постановления. В остальных 31 разработаны проекты - они находятся на утверждении местных советов народных депутатов.