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«Армреслинг» с рулём без гидроусилителя

Его кабинет с многочисленными кубками, дипломами, медалями и фотографиями с соревнований профмастерства коллеги в шутку называют «гаражом Михаэля Шумахера». Для ведущего инженера службы механизации Кузбасского филиала Россети Сибирь Василия Викторовича Суглобова каждая вещь здесь имеет особое значение. Рядом с добытыми трофеями впору бы и трудовую книжку положить – чистые страницы давно в ней уже закончились – благодарности записывать некуда. Сложно представить, но общий трудовой стаж Василия Викторовича Суглобова – полсотни лет, из них 27 посвящены энергетике.

«Мне всегда казалось, что за рулем я сидел «с пелёнок», - с улыбкой рассказывает Василий Викторович. – Так и родился с «баранкой» в руках. Мой водительский стаж без малого 50 лет. Да, есть, чем похвалиться – каждый день за рулем, несмотря на возраст. На работу я устроился сразу после армии. В энергетике свой трудовой путь начинал старшим мастером по ремонту транспорта в Северных электрических сетях. С тех самых пор понял, что с энергетикой нам по пути, так и не менял больше курса. А своей главной наградой за доблестный труд и развитие автомобильного спорта считаю медаль Покрышкина».

Автопарк Кузбасского филиала Россети Сибирь насчитывает более 700 единиц техники. В этом бесчисленном множестве вездеходов,  трелевочных тракторов для расчистки просек, бригадных автомобилей, Василий Суглобов без труда определяет, за какой машиной какой шофер работает. Он точно знает, какой автомобиль нуждается в ремонте и где можно найти походящие запчасти.  

«В энергетике вторая по значимости профессия после электромонтера – это водитель, - уверен ведущий инженер службы механизации. – Именно поэтому обучению тех, кто сидит «за штурвалом» я уделяю огромное значение. Обмен опытом с коллегами, усовершенствование навыков вождения, психологическая борьба с волнением – каждый конкурс профессионального мастерства среди водителей закаляет моих «бойцов», поэтому, чтобы быть в тонусе, мы не одно соревнование не пропускаем. Помню, в 2009 году на работу к нам устроился один молодой машинист. При строительстве новой высоковольтной линии, пришлось ему перегонять трактор через болотистую местность. По неопытности выбрал непроходимый участок дороги и утопил технику в трясине. Пришлось потом экскаватором трактор доставать, а водителя долго обучать азам профессионализма».

В свои 68 лет помимо машин и любимой работы Василий Викторович увлекается гиревым спортом и, не поверите, даже армреслингом. В поединке на руках запросто может одержать ошеломляющую победу даже у более молодого соперника.

«Армреслингом я еще в молодости увлекался и добивался хороших результатов, - говорит энергетик. – После соревнований даже не замечал, как в один прием поворачиваю руль без гидроусилителя. Я и сейчас себя в тонусе держу, по утрам поднимаю гирю. Будет сила в руках, значит, и сила духа не подкачает».  

Общество
kuzbassnews.ru
22/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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