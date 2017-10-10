Артисты кемеровского передвижного автоклуба посетили Тисульский район

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8 октября творческая бригада кемеровского автоклуба выступила с концертной программой для жителей Тисульского района.
Концерты состоялись в Берикульском филиале № 8 и в Комсомольском филиале № 7 межпоселенческой централизованной клубной системы муниципалитета.
Свое творчество продемонстрировали народный самодеятельный коллектив, мужской ансамбль «Волюшка» и лауреат международных конкурсов, доцент кафедры народного хорового пения Кемеровского института культуры Татьяна Демина.
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