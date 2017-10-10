Артисты кемеровского передвижного автоклуба посетили Тисульский район

В Кемерове разбился насмерть 41-летний мужчина, упав с пятого этажа По информации очевидцев, мужчина начал перелазить через подъездное окно на пятом этаже на балкон,...

В Кемерове из окон 11 и 7 этажей выпали парень и девушка, оба погибли Во вторник, 10 октября, в Кемерове с небольшой разницей по времени из окон многоэтажек в разных...

Боец из Кузбасса стал чемпионом мира по ММА в тяжелом весе Уроженец городе Кемерово, двадцатидевятилетний Анатолий Малыхин, стал первым спортсменом, который...