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Авиационная группа «Стрижи» покажет фигуры высшего пилотажа в небе над Кузбассом

7 июля в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова приземлились семь истребителей МИГ-29. В Кузбасс для показательных выступлений в честь 300-летия региона прилетела авиационная группа высшего пилотажа (АГВП) Военно-воздушных сил России «Стрижи». Всего в группе 48 человек — 17 пилотов и 31 сотрудник технической группы.

Показательные выступления пройдут над Кемерово, Ленинском-Кузнецким, Белово, Киселевском, Прокопьевском, Новокузнецком, Мысками, Междуреченском и Юргой.

В Кузбасс «Стрижи» прилетели с «домашнего» аэродрома Кубинка, расположенного в 60 километрах от Москвы. По пути следования группа совершила посадку в Челябинске для дозаправки. Перед посадкой в Кемерове бригада пролетела на предельно низких высотах над Юргой, выполнив несколько виражей.

8 июля — день предварительной подготовки у летчиков и день работ на авиационной технике у инженеров.

«9 июля с 12:00 до 13:00 мы проведем ознакомительный полет по маршруту показательных выступлений над городами Кузбасса, а с 17:00 до 17:40 в небе над Кемеровом пройдут тренировочные полеты. Для безупречного исполнения фигур высшего пилотажа нужна воздушная разведка незнакомой местности и погодных условий. Поэтому мы обращаемся к жителям Кузбасса, чтобы они не пугались, что в мирном небе будут летать военные самолеты», — подчеркнул командир АГВП «Стрижи» Денис Кузнецов.

10 июля «Стрижи» совершат праздничный пролет в честь 300-летия Кузбасса с севера на юг области. Расстояние от Кемерова до Междуреченска авиационная группа преодолеет за 37 минут, выполняя над городами виражи и фигуры высшего пилотажа. Кузбассовцы смогут увидеть соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе шести экипажей с различными групповыми перестроениями, парный и одиночный пилотаж.

Полет авиационной группы можно будет наблюдать в Ленинске-Кузнецком в 12:10 с площади торжеств им. Мазикина; в Белове — в 12:14 с Центральной площади; в Киселевске — в 12:20 с Площади торжеств Красного Камня; в Прокопьевске — в 12:21 с проспекта Строителей; в Новокузнецке с 12:25 пройдет пятиминутный воздушный показ над Площадью общественных мероприятий; в Мысках в 12:35 - над площадью общественных мероприятий; в небе над Междуреченском «Стрижи» появятся в 12:37, лучше всего их будет видно с Весенней площади.

Кроме того, 10 июля легендарные воздушные асы проведут авиапоказ над столицей Кузбасса. Шоу начнется в 17:00 и продлится 40 минут. «Стрижи» продемонстрируют более 30 различных фигур высшего пилотажа. В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как Пирамида, Пеленг, Конверт, Звезда, Стрела, Копье, а также одиночный высший пилотаж. Увидеть выступление можно будет с Московской площади, возле ТЦ «Лапландия» и «Магнит», с набережной реки Томь в центре города и со смотровой площадки Соснового бора возле надписи «Кузбасс» на правом берегу реки.

Также в один из дней пребывания «Стрижей» в Кузбассе запланирован статический показ для детей одного из лучших в мире военных самолетов – МИГ-29. Командир группы, кузбассовец Денис Кузнецов расскажет юным землякам о преимуществах, летных характеристиках и возможностях истребителя. Дата и время проведения экскурсии уточняются.

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kuzbassnews.ru
08/07/2021
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