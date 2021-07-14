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Авиапассажиры нарушили таможенное законодательство более 100 раз

В первом полугодии 2021 года пассажиры Международного аэропорта Кемерова имени Алексея Леонова нарушили таможенное законодательство 105 раз. Основные предметы правонарушений: насвай и продукты питания.
Чаще всего нарушения были связаны с несоблюдением физическими лицами установленных запретов и ограничений при ввозе товаров для личного пользования.

Так, в ходе таможенного контроля международного авиарейса, прибывшего из Узбекистана, сотрудники Кузбасского таможенного поста Кемеровской таможни выявили два факта недекларирования пассажирами табачной продукции общим весом около 8 кг (при норме ввоза - 250 гр. в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста).
Экспертиза установила, что данная продукция является насваем. Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

С начала 2021 года в аэропорту в Кемерове таможенники изъяли 60 кг насвая, ввезенного гражданами Узбекистана и Таджикистана.
Кроме табачной продукции предметами правонарушений стали фрукты, овощи, орехи, мёд и мясо без заводской упаковки, а также ножи.
Всего выявлено 105 фактов нарушений таможенного законодательства. Возбуждено 80 дел по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию в Российскую Федерацию) и 6 дел по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Напомним, что приезжающие в Россию физические лица могут ввезти для личного пользования продукцию растительного и животного происхождения только в заводской упаковке и не более 5 кг на одного человека. При этом ввоз семян, семенного и посадочного материала, а также картофеля запрещен.

В целом для физических лиц, прибывающих в нашу страну авиатранспортом, порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составляет 50 кг, а стоимость - до 10000 евро.
Подробная информация о действующих запретах и ограничениях при перемещении через таможенную границу товаров для личного пользования размещена на официальном сайте ФТС России в разделе «Для физических лиц» https://customs.gov.ru/fiz

Людмила Шилова

Пресс-секретарь Кемеровской таможни

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/07/2021
Происшествия
Кемерово

Новости Кузбасса

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