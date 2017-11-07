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Автомобилисты «Южного Кузбасса» получили награды

54 работника Томусинского автотранспортного управления угольной компании «Южный Кузбасс» в День автомобилиста получили награды за многолетний добросовестный труд.

По ходатайству угольной компании почетных грамот и благодарностей Министерства энергетики РФ удостоены 7 сотрудников автоуправления. 24 работника получили благодарственные письма от Минэнерго к 70-летию Дня шахтера.

Водители автомобилей Александр Бычков и Алексей Сухоруков награждены памятными нагрудными знаками «70 лет Дню шахтера» Минэнерго РФ и Росуглепрофа. Медалью «За веру и добро» удостоен Рустам Зайдулин, начальник смены службы управления технологическим транспортом.

Вадим Цыганов, водитель автобуса, и Дмитрий Яткин, водитель БелАза, награждены почетной грамотой администрации Кемеровской области. Еще 5 работников предприятия  удостоены юбилейной медали «70 лет Дню шахтера». 13 сотрудников отмечены городскими и корпоративными наградами.

Общество
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
07/11/2017
Общество
Междуреченск
Мыски
Новости Кузбасса

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