Автомобилисты «Южного Кузбасса» получили награды

54 работника Томусинского автотранспортного управления угольной компании «Южный Кузбасс» в День автомобилиста получили награды за многолетний добросовестный труд.

По ходатайству угольной компании почетных грамот и благодарностей Министерства энергетики РФ удостоены 7 сотрудников автоуправления. 24 работника получили благодарственные письма от Минэнерго к 70-летию Дня шахтера.

Водители автомобилей Александр Бычков и Алексей Сухоруков награждены памятными нагрудными знаками «70 лет Дню шахтера» Минэнерго РФ и Росуглепрофа. Медалью «За веру и добро» удостоен Рустам Зайдулин, начальник смены службы управления технологическим транспортом.

Вадим Цыганов, водитель автобуса, и Дмитрий Яткин, водитель БелАза, награждены почетной грамотой администрации Кемеровской области. Еще 5 работников предприятия удостоены юбилейной медали «70 лет Дню шахтера». 13 сотрудников отмечены городскими и корпоративными наградами.