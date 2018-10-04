Автопарк шахты «Алардинская» пополнился новым транспортом

В рамках программы обновления транспорта и заключенного соглашения с Распадской угольной компанией на шахту «Алардинская» поставлены 3 вахтовых автобуса УРАЛ NEXT и 1 большой автобус компании Yutong.

Теперь шахтеры добираются до работы и дома с комфортом.

- По условиям соглашения, мы обязаны были предоставить автобусы с трехточечными ремнями безопасности, - говорит Сергей Викторович Трефилов, генеральный директор управляющей компании «Неотранс». - Это требования по безопасности труда Распадской угольной компании, все они были выполнены и автобусы в срок поставлены.

Большой туристический автобус для транспортировки сотрудников на предприятие рассчитан на 51 место, до этого шахта «Алардинская» получила еще 2 автобуса по 39 мест. По словам Сергея Викторовича, по комфорту и качеству они ничем не отличаются. В 2017 году на предприятие поступили вахтовки фирмы НефАЗ-4211, сейчас экспериментально запустили УРАЛ NEXT.

Всего на шахте «Алардинская» на сегодняшний день 14 автобусов: 6 вахтовых, 4 больших и 4 автобуса компании ПАЗ. Также есть резервные вахтовки.

Одной из причин обновления транспорта предприятия стало анкетирование, проведенное среди сотрудников.

- В 2017 году стартовала программа «Мы вместе», - рассказывает Денис Александрович Воронков, заместитель начальника добычного участка №1 шахты «Алардинская». - По всему Евразу, в том числе и на нашем предприятии, прошел опрос. Сотрудники могли анонимно ответить на вопросы о том, что их устраивает на шахте, что мешает, какие улучшения необходимы, и просто добавить свои высказывания. По данным анкетирования мы улучшали свое производство. Так, обновлен транспорт, внедряется новая спецодежда - термобелье.

Пока шахтеры ставят рекорды и стремятся к новым достижениям, руководство думает о работниках и с вниманием относится к достойному труду.