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Автотранспортное управление ЕВРАЗ ЗСМК пополнилось новой техникой

ЕВРАЗ ЗСМК приобрел два новых автобуса для перевозки сотрудников комбината. Автобусы низкопольные, при остановке совершают автоматический наклон. Оборудованы дополнительными точками обогрева. Транспорт соответствует современным стандартам безопасности: имеет упрочненный корпус, оснащен системами автоматического пожаротушения и предотвращения блокировки колес при торможении. Автобусы работают на дизельном топливе экологического стандарта Евро-5, благодаря чему снижаются выбросы выхлопных газов в атмосферу.

Кроме того, автопарк комбината пополнился двумя новыми КамАЗами для перевозок известняка. Они изготовлены для ЕВРАЗ ЗСМК по спецзаказу, замещают в АТУ устаревшие автомобили марки ЗиЛ.

«Мы продолжаем развивать нашу транспортную стратегию. Ее основные задачи – снижение затрат на топливо и уменьшение себестоимости перевозок без потери качества, повышение уровня комфорта и безопасности как для пассажиров, так и для водителей. Использование такой техники увеличит эффективность транспортировок грузов и перевозки сотрудников компании ЕВРАЗ», – отметила Наталья Иванова, директор по транспорту и логистике ЕВРАЗ ЗСМК.

В рамках транспортной стратегии за последние три года ЕВРАЗ ЗСМК приобрел 9 автобусов большой вместимости, более 40 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых технологические самосвалы БелАЗ 7547, фронтальный погрузчик и экскаватор.

 

 

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kuzbassnews.ru
25/01/2023
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