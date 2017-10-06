Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Азбука Интернета» откроет двери своим ученикам

9 октября в Кемерово стартует образовательная программа для людей старшего поколения «Азбука Интернета», организаторами которой выступили «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Цель проекта - обучение пожилых людей работе на компьютере и в Интернете.

Ежегодно по программе «Азбука Интернета» обучается около 70 человек пенсионного возраста. Самым пожилым ученикам – более 80 лет. Самому старшему курсанту 2017 года – 86 лет. Большинство из записавшихся – женщины.

В течение трех недель специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области расскажут слушателям об устройстве компьютера, о безопасной работе в Интернете, полезных сервисах, в том числе на сайтах ПФР и «Госуслуги», о том, как оплачивать товары и услуги через Интернет с использованием банковских карт, о правилах безопасности, которые нужно при этом соблюдать.

Образовательная программа «Азбука интернета» действует уже несколько лет.  В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного «Ростелекомом» и ПФР в 2014 году создан одноименный Интернет-портал и учебник. Книга выдается слушателям курсов в личное пользование, чтобы они, закончив обучение, смогли в любое время найти на его страницах нужную информацию.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
06/10/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе мужчина похитил новый холодильник у своей матери
Мужчина предстанет перед судом за кражу холодильника.
Трёх пропавших новокузнецких подростков нашли живыми
Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, все три подростка были найдены утром шестого...
Ночью в Кемерове горели три машины, одну из них подожгли
На Hyundai пламя перебросилось с горящей Kia, которую, по предварительным данным, подожгли.
В Кузбассе ночью сгорели две бани
За ночь в Кемеровской области поступило 2 сообщения о возгорании частных бань.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus