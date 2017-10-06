«Азбука Интернета» откроет двери своим ученикам

9 октября в Кемерово стартует образовательная программа для людей старшего поколения «Азбука Интернета», организаторами которой выступили «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Цель проекта - обучение пожилых людей работе на компьютере и в Интернете.

Ежегодно по программе «Азбука Интернета» обучается около 70 человек пенсионного возраста. Самым пожилым ученикам – более 80 лет. Самому старшему курсанту 2017 года – 86 лет. Большинство из записавшихся – женщины.

В течение трех недель специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области расскажут слушателям об устройстве компьютера, о безопасной работе в Интернете, полезных сервисах, в том числе на сайтах ПФР и «Госуслуги», о том, как оплачивать товары и услуги через Интернет с использованием банковских карт, о правилах безопасности, которые нужно при этом соблюдать.

Образовательная программа «Азбука интернета» действует уже несколько лет. В рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного «Ростелекомом» и ПФР в 2014 году создан одноименный Интернет-портал и учебник. Книга выдается слушателям курсов в личное пользование, чтобы они, закончив обучение, смогли в любое время найти на его страницах нужную информацию.