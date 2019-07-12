На территорию Кемеровской области ввозится большое количество посадочного материала, а именно: саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Эта продукция является как импортного, так и отечественного происхождения, из карантинных фитосанитарных зон, то есть, из регионов Российской Федерации, где зарегистрированы очаги карантинных объектов (карантинным объектом является – вид вредителя, возбудителя болезни растений или сорняка отсутствующего на территории, или ограниченно распространенных на территории Российской Федерации, которые способны нанести вред растениям или продукции растительного происхождения).

В настоящий момент актуальной проблемой является ввоз в Кемеровскую область, вместе с посадочным материалом карантинного объекта, такого как бактериальный ожог плодовых деревьев. Бактериальный ожог плодовых – это опасная карантинная болезнь плодово-ягодных и декоративных культур. Возбудитель болезни зарегистрирован более, чем на 100 видах растений. Наиболее сильно подвержены заболеванию такие культуры как боярышник, айва, кизильник, груша, яблоня, рябина, малина, роза и другие культуры.

Поражаются все части растения, в первую очередь соцветия, побеги, нередко также штамб, корневая шейка, корни. Весной внезапно увядают и чернеют листья, соцветия, молодые завязи плодов, верхушки побегов, напоминая картину ожога. Из пораженных частей растения выделяется слизь – экссудат, образующийся вследствие быстрого размножения бактерий в межклеточном пространстве, что вызывает приток сока растений. Этот сок, содержит бактерии, просачивается сквозь трещины коры наружу. Экссудат постепенно подсыхает, из беловатого цвета становится грязно – белым, а затем бурым. Летом кора пораженных ветвей покрывается пузырьками, которые в последствии растрескивается. Больная кора ссыхается и несколько впадает, между здоровой и больной тканью хорошо заметна граница. Возбудитель болезни, то есть бактерии быстро распространяются по дереву, часто вызывая его полное отмирание.

Распространение возбудителя болезни происходит с каплями дождя, ветром, Переносчиками также являются и насекомые: тли, осы и особенно пчелы во время цветения, заражая тычинки. Однако первоисточником их распространения является собственно посадочный материал.

Перед садоводами любителями всегда возникает вопрос, связанный с приобретением качественного и здорового посадочного материала.

В целях недопущения заноса и распространения карантинных объектов, в том числе и бактериального ожога плодовых деревьев, Управление Россельхознадзора по Кемеровской области рекомендует не покупать посадочный материал у сомнительных лиц, вдоль дорог, на стихийных рынках и других местах. При покупке посадочного материала покупатель вправе потребовать от продавца документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной реализуемой продукции, то есть карантинный сертификат.

При выявлении признаков наличия указанного заболевания необходимо немедленно известить Управление Россельхознадзора по Кемеровской области для своевременного принятия мер по локализации и ликвидации этого опасного, карантинного заболевания по следующим телефонам: в г. Новокузнецке 8-3843-994052, в г. Кемерово 8-3842-361580