Банк «освободил» очередную жительницу Кузбасса от выплаты 130-тысячного долга, пропустив срок исковой давности

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, «Совкомбанк» обратился в суд о взыскании с жительницы Мариинска задолженности по кредитному договору в размере около 130 тысяч рублей, но женщина заявила о пропуске срока исковой давности.

Мариинский городской суд Кемеровской области, исследовав письменные материалы дела, установил обоснованность заявления жительницы Мариинска, и отказал банку в удовлетворении исковых требований.

В ходе рассмотрения материалов гражданского дела судом установлено, что в июле 2013 года между Коммерческим банком «Восточный» и жительницей Мариинска был заключён кредитный договор на сумму более 200 тысяч рублей под 32,5 процентов годовых сроком на 10 лет. До середины марта 2017 года женщина исполняла свои обязательства перед банком, выплатив за 3 года и 8 месяцев года более 320 тысяч рублей, но позже перестала это делать. Из выплаченных сумм около 90 тысяч рублей пошло на погашение основного долга, около 170 тысяч рублей на погашение процентов по кредиту, а остальные суммы ушли на погашение просроченных платежей и штрафных санкций.

В феврале 2022 года Коммерческий банк «Восточный» был реорганизован в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк», к которому перешли все права и обязанности реорганизованного банка. И лишь во второй половине июля 2022 года «Совкомбанк» в адрес жительницы Мариинска направил уведомление об изменении срока возврата кредита вместе с требованием вернуть образовавшуюся задолженность, которая к тому моменту достигла около 130 тысяч рублей.

В связи с тем, что направленное уведомление заёмщицей было оставлено без ответа, в декабре 2022 года банк обратился в суд с требованием взыскания с неё образовавшейся суммы долга.

Однако жительница Мариинска не согласилась с исковыми требованиями, предоставив в суд заявление о пропуске банком срока исковой давности.

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд установил, что банк должен был обратиться в суд не позднее июля 2022 года, но обратился лишь 2 декабря 2022 года. Установив пропуск срока исковой давности банком, суд отказал в удовлетворении исковых требований.

Принятое судом решение представители банка обжаловать не стали, и в начале марта 2023 года оно вступило в законную силу.

Отметим, что ранее по аналогичным основаниям Мариинский городской суд отказывал этому же банку в удовлетворении требований о взыскании с другой горожанки около 200 тысяч рублей.

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