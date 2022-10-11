Банк потерял кредитный договор и пытался через суд взыскать с жительницы Кузбасса сумму неосновательного обогащения

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в Мариинском городском суде, банк в конце 2020 года заключил кредитный договор с жительницей Мариинска, которая впоследствии нарушала исполнение обязательств по этому договору. Сам же договор банком был утерян, в связи с чем представители банка не смогли предоставить в суд условия заключённого кредитного договора.

Поэтому банк решил обратиться в суд не с требованием о взыскании задолженности по кредитному договору, а с требованием о взыскании около 90 тысяч рублей, полученных заёмщицей в качестве неосновательного обогащения.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в конце 2020 года ПАО «Совкомбанк» заключил с жительницей Мариинска кредитный договор о предоставлении заёмщице более 150 тысяч рублей под 0% годовых сроком на 120 месяцев. Заёмщица нарушала исполнение обязательств по этому договору, в связи с чем банк решил обратиться в суд. Однако сам кредитный договор банк представить не смог вследствие его утраты. Но при этом подтвердил внесение денежных средств заёмщиком в качестве исполнения кредитных обязательств выпиской по лицевому счёту.

Таким образом, в суде было подтверждено, что до возникновения просроченной задолженности заёмщица в период пользования кредитом произвела выплаты в размере около 70 тысяч рублей.

При этом банк обратился в суд не с требованием возврата задолженности по кредитному договору, а с требованием взыскания неосновательного обогащения в размере около 80 тысяч рублей.

Оценив установленные по делу обстоятельства и исследовав представленные доказательства, суд пришёл к выводу, что все действия банка и заёмщицы явились следствием исполнения сторонами кредитных обязательств, что исключает неосновательное обогащение.

В связи с тем, что правильным способом защиты прав банка (кредитора) являлось бы предъявление требований в виде взыскания задолженности по кредитному договору, а не требований о возмещении неосновательного обогащения, суд отказал банку в удовлетворении иска.

Не согласившись с решением суда, представитель ПАО «Совкомбанк» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию.

Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда согласилась с выводами Мариинского городского суда, подтвердив, что банком не было предоставлено доказательств наличия у заёмщицы перед банком какого-либо долга, позволяющего считать его неосновательным обогащением. При этом в суде апелляционной инстанции также нашли своё подтверждение факты движения денежных средств на счёте заёмщицы в рамках заключённого кредитного договора.

В связи с этим решение Мариинского городского суда Кемеровской области было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ПАО «Совкомбанк» – без удовлетворения.