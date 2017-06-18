Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. до 9% годовых.
- Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, - сообщает пресс-служба ЦБ.
Кроме этого, Банк России предполагает дальнейшее снижение ставки во втором полугодии текущего года.
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