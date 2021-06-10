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Банк России выпустил к 300-летию Кузбасса серебряную монету

10 июня Санкт-Петербургский монетный двор приступил к чеканке юбилейной монеты номиналом 3 рубля, посвященной 300-летию Кузбасса. Монета из серебра высшей пробы диаметром 39 мм весит 31,1 граммов. Всего выпустят три тысячи штук.

На реверсе монеты расположены рельефные изображения контура Кемеровской области, логотипа празднования 300-летия Кузбасса, монумента «Золотая Шория», горнолыжного курорта «Шерегеш», Барнаульских ворот Кузнецкой крепости; изображения, олицетворяющие промышленную мощь региона, выполненные в рельефе и технике лазерного матирования.

На аверсе – Государственный герб Российской Федерации, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава «Ag 925», номинал монеты «3 рубля» и год выпуска — «2021г». 

Приобрести памятную монету можно в филиалах «Газпромбанка», «Азиатско-Тихоокеанского банка» и «Россельхозбанка» по всей стране. Средняя рыночная стоимость монеты устанавливается каждым банком самостоятельно и составит от 3,5 до 5,5 тысяч рублей.

Монета считается законным средством наличного платежа на территории страны и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей.

Общество
kuzbassnews.ru
10/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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