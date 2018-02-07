Новости Кузбасса

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Банки Кузбасса изъяли из обращения поддельные банкноты на 650 тыс. рублей

В 2017 году в банковском секторе Кемеровской области выявлена 171 поддельная банкнота на сумму 650 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом количество фальшивок уменьшилось на  26%.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5000 рублей, на них приходится 71% от общего количества выявленных в Кузбассе подделок. При этом банкноты номиналом 5000 рублей образца 1997 года подделываются почти в 16 раз чаще, чем купюры аналогичного номинала модификации 2010 года (115 штук против 7 штук).

«Защитные комплексы банкнот совершенствуются. 5000-ные купюры модификации 2010 года  содержат новые элементы защиты, подделывать их сложнее и дороже. Поэтому важно уметь проверить признаки подлинности и первых купюр, и модифицированных. Это можно сделать без специальных инструментов», – прокомментировал управляющий Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России Сергей Драница. 

Одним из традиционных защитных элементов является водяной знак – изображение головы памятника Муравьеву-Амурскому и число «5000». На просвет водяной знак имеет более темные и более светлые, чем бумага банкноты, участки. А число «5000» значительно светлее общего фона. На банкнотах модификации 2010 года водяной знак имеет оттенение. 

Герб, выполненный оптически переменной краской (2), на банкноте образца 1997 года при наклоне меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый. На модифицированной банкноте на зеленом гербе города Хабаровск перемещается яркая полоса.  

Еще один важный признак подлинности – микроперфорация (3). При рассматривании банкноты против источника света наблюдается число «5000», выполненное абсолютно ровными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Этот признак подлинности есть и на банкноте образца 1997 года, и на модификации 2010 года. 

При рассматривании банкноты под острым углом против источника света на ленте виден кипп-эффект (4) – буквы «РР».  

При наклоне банкноты на однотонном поле (5) появляются диагональные радужные полосы, в модификации 2010 полосы расходятся снизу вверх и являются продолжением цветных полос на темном участке в нижней части поля. 

Для надежного определения подлинности на банкноте необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Полный список признаков подлинности банкнот разных номиналов размещен на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты». Информация о проверке подлинности денег доступна также на информационно-просветительском портале по финансовой культуре fincult.info. 

 

Отделение Кемерово Сибирского ГУ  Банка России

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kuzbassnews.ru
07/02/2018
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