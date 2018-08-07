Бар Завод привлекли к административной ответственности за использование символики FIFA в рекламе

За впервые совершенное правонарушение Кемеровское УФАС России 7 августа выдало микро-компании предупреждение.

Ранее комиссия управления признала ненадлежащей рекламу бара «Завод» на пр. Советский (ООО «Март»). Поводом для возбуждения дела стала проверка кемеровской наружной рекламы, которую сотрудники антимонопольного органа регулярно проводят на улицах города. Бар «Завод» разместил баннер на фасаде здания с использованием символов FIFA2018 – волка Забиваки и кубка. Этим общество вводило в заблуждение потребителей, создавая ложное представление о причастности ООО «Март» к матчам чемпионата мира по футболу (статья 5 Закона о рекламе).

На заседании комиссии представитель компании согласился с доводами УФАС и сообщил о добровольном устранении нарушения.

Статус компании (микропредпиятие) и ряд факторов, в числе которых отсутствие вреда жизни и здоровью людей, безопасности государства, имущественного ущерба, позволили заменить штраф на предупреждение.

Это решение стало первым из нескольких дел, которые Кемеровское УФАС России возбудило летом 2018 года в связи с незаконным использованием символики мундиаля.

Для справки:

Частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе предусмотрено наложение административного штрафа <…> на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам <…> за впервые совершенное административное правонарушение <…> административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение <…>.