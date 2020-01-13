Барбоскины приглашают малышей в детский клуб ТРЦ «Планета»

Каждые выходные января с 14:00 до 17:00 маленьких гостей ТРЦ «Планета» ждут веселые занятия в детском клубе. Ребята будут учиться и играть вместе с героями популярного мультфильма «Барбоскины».
В январе щенята приготовили для своих друзей новые игры и квесты. Роза изучит с ребятами русские зимние забавы, Лиза познакомит малышей с театром, а Гена – научит правилам этикета. В комнате Дружка участников детского клуба ждут спортивные эстафеты. Кроме того, в программе детского клуба творческие и танцевальные мастер-классы, а также развивающие программы.
По сложившейся традиции, каждый час в квартиру щенят будут доставлять посылку с всевозможными заданиями. Роза, Дружок и Малыш проведут викторины с загадками из коробки и проверят знания детишек. Самых умных и активных ребят ждут подарки!
Вход свободный.
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