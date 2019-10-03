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Барбоскины приглашают малышей в детский клуб в октябре

В октябре маленьких посетителей детского клуба ждут новые приключения в гостях у Барбоскиных. Малыши побывают в личной комнате каждого щенка, где узнают много интересного. Роза раскроет секреты портняжек, устроит шоколадную лихорадку и Шоу «Звезды мирового формата», Лиза поможет освоить азбуку, Гена расскажет об электроприборах и проведет занимательную викторину. В гостях у Дружка ребят ждут спортивные эстафеты, а отдохнут и повеселятся детишки вместе с Малышом.

Каждый час в дверь квартиры Барбоскиных будет стучаться почтальон с необычной посылкой - картами развлечений «Мегалэнд». Щенята подарят их тем ребятам, которые продемонстрируют свои знания в области искусства, спорта или литературы. Чтобы получить подарок, малышам предстоит дать правильный ответ на вопросы мини-викторины.

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Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/10/2019
Культура
Новокузнецк
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Новости Кузбасса

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