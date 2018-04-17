Баскетбол в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялись соревнования по баскетболу среди обучающихся образовательных учреждений 2004-2005 годов рождения.
Среди юношей первое место заняла команда Тяжинской средней школы № 3 (тренер Александр Александрович Кувалдин). На втором месте спортсмены из Нововосточной средней школы (тренер Николай Степанович Корнелюк) и третье место досталось команде Староурюпской средней школы (тренер Петр Николаевич Андреев).
Среди девушек первое место заняла команда Тяжинской средней школы № 3 (тренер Александр Александрович Кувалдин). На второе место вышла команда Нововосточной средней школы (тренер Николай Степанович Корнелюк) и третье место заняли спортсмены из Преображенской средней школы (тренер Александр Михайлович Мамайсур).
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