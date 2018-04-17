Баскетбол в Тяжине

Цивилев пообещал до конца апреля снести трущобы в ЖК «Кемерово-Сити» Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев назвал дату, к которой будут снесены трущобы на...

ГИБДД предупреждает автомобилистов Кузбасса о гололёде на дорогах ГИБДД предупреждает автомобилистов Кузбасса о гололёде на дорогах и сложных погодных условиях.

В ТЦ «Зимняя вишня» были нарушены все противопожарные нормативы — МЧС В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове были нарушены элементарные требования противопожарной...