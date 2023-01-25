Базовая школа академии наук и СибГИУ начнут совместно учить школьников Новокузнецка

СибГИУ и лицей №84 «Базовая школа Академии наук» в сентябре откроют предуниверсариум.

По этому поводу состоялось совещание, в котором принимали участие министр науки, высшего образования и молодежной политики Сергей Пфетцер, ректор СибГИУ, доктор технических наук, профессор Алексей Юрьев, директор лицея N84 имени В.А. Власова Наталья Фоменко и другие. Этот альянс будет стимулировать качество подготовки школьников по естественнонаучным дисциплинам для получения высшего образования в СибГИУ по инженерно-техническим направлениям подготовки, мотивацию к трудоустройству после окончания университета на предприятиях компаний ЕВРАЗ и Сибшахтострой в Кузбассе.

Предуниверсариум послужит формированию «своего абитуриента», мотивированного на обучение и получение знаний по инженерно-техническим направлениям подготовки и на работу в Кузбассе.

Обучающимися предуниверсариума будут школьники 8 – 11 классов лицея N84

На первом этапе проекта в январе – марте 2023 г. из числа 9-классников будет осуществлен конкурсный отбор школьников в 10 класс предуниверсариума.

На площадке СибГИУ в рамках школьной программы и дополнительных занятий школьниками будут изучаться дисциплины: физика, химия, информатика, математика.

Группы обучающихся формируются по целевому принципу из детей работников АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОК «Сибшахтострой».

Начало учебных занятий по проекту «Предуниверсариум СибГИУ» - 1 сентября 2023 г. В аудитории вуза придут первые, дебютные, десятые классы.

СибГИУ, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ОК «Сибшахтострой» принимают активное участие во внеурочной и проектной деятельности школьников, реализуют совместные профориентационные и научные мероприятия, олимпиады и интеллектуальные конкурсы с позиционированием СибГИУ как первого вуза Кузбасса с большим научным багажом. Напомним также, что в 2022 году лицей №84 вошел в ТОП-200 России с лучшими результатами в развитии талантов школьников в области математики и естественных наук.

Фото из открытых источников