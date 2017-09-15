Беловчане поддержали Всекузбасский день посадки деревьев

В Белове во Всекузбасский день посадки леса было высажено 8 000 саженцев.

Участниками акции стали более 3800 человек.

Самая яркая высадка состоялась в Центральном районе города по улице Кемеровская. Здесь силами активистов было высажено 250 саженцев сосен, берез и яблонек.