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Беловчане поддержали Всекузбасский день посадки деревьев

В Белове во Всекузбасский день посадки леса было высажено 8 000 саженцев.

Участниками акции стали более 3800 человек.

Самая яркая высадка состоялась в Центральном районе города по улице Кемеровская. Здесь силами активистов было высажено 250 саженцев сосен, берез и яблонек.

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kuzbassnews.ru
15/09/2017
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