Беловчане поддержали Всекузбасский день посадки деревьев

В Белове во Всекузбасский день посадки леса было высажено 8 000 саженцев.
Участниками акции стали более 3800 человек.
Самая яркая высадка состоялась в Центральном районе города по улице Кемеровская. Здесь силами активистов было высажено 250 саженцев сосен, берез и яблонек.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Личные телефоны кемеровских видеоблогеров Nemagia подверглись DDoS-атаке.
|
В пресс-службе областного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации...
|
Специалисты "Кемеровской службы спасения" приступили к демонтажу понтонного моста в...
|
15 сентября на телеканале «Россия 24» состоится показ фильма «История дерева».