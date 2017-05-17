Беловчане приняли участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

10 ноября 2017 года исполняется 300 лет со дня образования органов внутренних дел России. В преддверии знаменательной даты МВД РФ проводит всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященный сотрудникам правопорядка со времен Российской империи до наших дней.

В городе Белово сотрудники транспортной полиции поддержали инициативу проведения конкурса. Совместно с представителями Общественного совета сотрудники линейного отдела МВД России на станции Белово провели отборочный этап конкурса среди воспитанников подшефных детских учреждений. В жюри вошли представители руководства линейного отдела МВД, педагоги и члены Общественного совета.

В итоге, победителями отборочного конкурса стали воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа Кирилл Вяткин (15 лет) и Максим Гордеев (10 лет). На суд конкурсной комиссии творческий дуэт представил работу «Дядя Степа вчера и сегодня», отражающую изменения во внешнем облике стражей порядка в разное историческое время.

«Ребята очень серьезно подошли к своей работе. Перед тем, как воплотить идею в жизнь, они провели целое исследование, в сети Интернет изучили множество материалов об истории полиции, о том, как выглядело форменное обмундирование, экипировка стражей порядка в разное время», - рассказала руководитель творческого проекта, воспитатель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» Светлана Блинова.

Для дальнейшего участия в конкурсе работа беловчан быва направлена в Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Итоги Всероссийского этапа творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа» будут подведены в преддверии Дня защиты детей по результатам онлайн-голосования на официальном интернет-сайте МВД России и аккаунтах ведомства в соцсетях.