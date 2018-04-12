Беловчанка отбивалась от бывшего мужа с помощью кастрюли

33-летний житель Белово обвиняется в покушении на убийство бывшей жены.

После развода мужчина часто приходил к ней, чтобы пообщаться с дочерью. При этом ревновал ее, несмотря на то, что бывшая жена уже проживала с другим мужчиной

Зная, что ребенок гостит у бабушки, злоумышленник пришел к бывшей жене в квартиру, где они пообщались, и он остался ночевать. Утром молодчик заранее приготовил нож, закрыл входные двери квартиры и, выбрав момент, когда хозяйка зашла на кухню, попытался ударить ее ножом в живот. На шум прибежал проснувшийся сожитель.

Пока он пытался выбить нож из рук злоумышленника, женщина смогла увернуться от ударов, оттолкнуть от себя нападавшего и, схватив кастрюлю, несколько раз ударила по голове бывшего супруга.

На первоначальном этапе предварительного расследования он дал показания, что хотел убить женщину, однако затем, желая уйти от уголовной ответственности, заявил, что умысел у него был только напугать ее. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.