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Белово отметил 80-летие

В Белово завершаются праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию города. В течение двух недель на всех территориях округа прошли торжественные собрания, на которых чествовали беловчан, внесших большой личный вклад в развитие города. 

Долгожданным подарком всем жителям к юбилею малой родины стало открытие после реконструкции парка «Центральный». Масштабное обновление общественного пространства осуществлялось в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По условиям программы, объект, подлежащий реконструкции, был выбран беловчанами. Именно за «горсад» - так в народе называют это место – жители отдали наибольшее количество голосов при проведении рейтингового голосования в марте этого года. 

В парке установлены четыре пешеходных и велосипедных моста через ручей. Для занятий спортом построили спортивную площадку с безопасным резиновым покрытием. Площадка оснащена спортинвентарем, здесь можно будет поиграть в футбол, волейбол и баскетбол.

Обновлен главный аттракцион - колесо обозрения. Его особенность – обогреваемые кабинки, это позволит беловчанам наслаждаться видами города и в холодное время года. Всего в парке установлено 11 аттракционов. В их числе «Перевернутый дом» и большой детский игровой комплекс «Кремль», пока единственный в Кузбассе.

Оснащение парка аттракционами стало возможным благодаря помощи угольщиков. Средства федеральной программы – 100 миллионов рублей – предназначались лишь для благоустройства территории. Общая стоимость проекта составила 135 миллионов рублей.

 

 

Фото из открытых источников.

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kuzbassnews.ru
17/12/2018
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