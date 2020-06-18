Беловские инспекторы Росгвардии поблагодарили пенсионерку за гражданский поступок

В Белово 72-летняя жительница поселка Старобачаты выдала правоохранителям найденное одноствольное ружье ИЖ-18 двенадцатого калибра, а также материалы для снаряжения патронов. По словам гражданки, после разбора вещей покойного супруга она обнаружила в доме незнакомый арсенал. Женщина знала, что в регионе проходит профилактическая операция, поэтому решила добровольно выдать находку стражам порядка.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии благодарят жительницу Кузбасса за гражданский поступок. В настоящий момент ружье направлено на экспертизу, по окончанию которой может быть принято решение о выплате пенсионерке денежной премии в размере 7 000 рублей.

Всего с начала года в Кузбассе жители добровольно выдали 106 единиц незаконного оружия. По предварительной оценке, общий размер вознаграждения гражданам составляет порядка 600 000 рублей.