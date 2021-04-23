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Беловские росгвардейцы эвакуировали местных жительниц из частного дома, в котором случился пожар

В Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщиков Алексея Франчак и Алексея Елисеева эвакуировал местных жительниц из частного дома, на территории которого случился пожар.

В ночное время в ходе патрулирования улицы Семиреченская росгвардейцы заметили густой дым на одном из приусадебных участков. По предварительной информации, возгорание произошло в пристройке частного дома. Вызвав на место происшествия пожарный расчёт, росгвардейцы приступили к немедленной эвакуации жильцов. Стражи правопорядка вывели на безопасное место троих горожанок, проживающих в доме, в том числе 11-летнюю девочку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, произошедшее в бане, после чего семья смогла вернуться домой. Обеспечив безопасность горожан и сохранность их имущества, экипаж продолжил патрулировать городские улицы.

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
23/04/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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