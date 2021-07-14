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Беловские росгвардейцы предотвратили кражу со строительного склада

 В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, который пытался похитить строительные материалы со склада.

 В ночное время на маршруте патрулирования группа задержания получила сигнал о проникновении постороннего на один из городских складов. Прибывший экипаж обследовал территорию объекта. В результате росгвардейцы обнаружили и задержали укрывающегося в зарослях мужчину с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный проник на территорию склада с целью хищения арматуры, но был замечен сторожем, который сообщил о случившемся правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.   

 

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
14/07/2021
Происшествия
Белово

Новости Кузбасса

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