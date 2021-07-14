Беловские росгвардейцы предотвратили кражу со строительного склада

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, который пытался похитить строительные материалы со склада.
В ночное время на маршруте патрулирования группа задержания получила сигнал о проникновении постороннего на один из городских складов. Прибывший экипаж обследовал территорию объекта. В результате росгвардейцы обнаружили и задержали укрывающегося в зарослях мужчину с признаками алкогольного опьянения. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 41-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный проник на территорию склада с целью хищения арматуры, но был замечен сторожем, который сообщил о случившемся правоохранителям.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.
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