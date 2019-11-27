Беловские росгвардейцы защитили местную жительницу от бывшего сожителя

Днем в Белове экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с охраняемой жилой квартиры в переулке Толстого. В течение нескольких минут на указанный адрес прибыла группа задержания.
В жилище бойцы Росгвардии обнаружили агрессивного мужчину, который выражался в адрес хозяйки жилища нецензурной бранью. Стражи правопорядка задержали 46-летнего дебошира для выяснения обстоятельств.
Предварительно установлено, что в квартиру к 35-летней потерпевшей заявился бывший сожитель. Между горожанами случился бытовой конфликт, в ходе которого задержанный начал угрожать женщине, а затем распылил ей в лицо перцовый баллончик. Опасаясь за свое здоровье, потерпевшая нажала на тревожную кнопку, выведенную на пульт вневедомственной охраны Росгвардии.
Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного мужчину правоохранителям.
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