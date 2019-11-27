Беловские росгвардейцы защитили местную жительницу от бывшего сожителя

В Новокузнецке закрыли ещё один участок проспекта Металлургов Сегодня проезд по участку от Кутузова до Кирова запрещён и для частного, и для общественного...

Московские приставы случайно перевели жительнице Кузбасса 400 тысяч В Кузбассе крупная сумма денежных средств пришла местной жительнице на счет. Как стало известно,...

В Западной Сибири установили новогоднюю ель за 18 миллионов В этом году жителям города Кемерово установили самую дорогую новогоднюю ёлку, которая обошлась...