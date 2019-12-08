Беловский Дед Мороз вышел в финал областного конкурса

В Шерегеше на горе Зеленая прошёл первый этап областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса». Эти сказочные персонажи, приехавшие со всех уголков региона, представили новогодние программы, в которых рассказали об уникальных особенностях своих территорий.

Каждое выступление было ярким, насыщенным с сюрпризами и подарками. Город Белово представили Павел Булдаков и Галина Горелова. Главным сюжетом их выступления стала рыбалка на Беловском «море». Добрый Дед Мороз и суперсовременная Снегурочка, отложив в сторону гаджеты, с помощью новогодних ёлочек, вместе со зрителями, разгадали ребус из счастливых слов, из первых букв которых сложили слово, знакомое каждому беловчанину – СОМ.

Вместе со зрителями беловчане ловили рыбку маленькую - плюшевого сомика и большую - гигантского надувного Сома Семёна, туристического символа Белово. «Фишкой» новогодних подарков стал сюрприз из мешка Деда Мороза - живой сом!

Не только отличной рыбалкой покорило зрителей выступление беловского Деда Мороза. Артистичный, современный, с хорошими вокальными данными Павел Булдаков не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Итог выступлений – выход в финал.

Фото: пресс-служба администрации Белово