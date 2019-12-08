Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Беловский Дед Мороз вышел в финал областного конкурса

В Шерегеше на горе Зеленая прошёл первый этап областного конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса».  Эти сказочные персонажи, приехавшие со всех уголков региона, представили новогодние программы, в которых рассказали об уникальных особенностях своих территорий.

Каждое выступление было ярким, насыщенным с сюрпризами и подарками. Город Белово представили Павел Булдаков и Галина Горелова. Главным сюжетом их выступления стала рыбалка на Беловском «море».  Добрый Дед Мороз и суперсовременная Снегурочка, отложив в сторону гаджеты, с помощью новогодних ёлочек, вместе со зрителями, разгадали ребус из счастливых слов, из первых букв которых сложили слово, знакомое каждому беловчанину – СОМ.

Вместе со зрителями беловчане ловили рыбку маленькую - плюшевого сомика и большую - гигантского надувного Сома Семёна, туристического символа Белово. «Фишкой» новогодних подарков стал сюрприз из мешка Деда Мороза - живой сом!

Не только отличной рыбалкой покорило зрителей выступление беловского Деда Мороза. Артистичный, современный, с хорошими вокальными данными Павел Булдаков не оставил равнодушными ни взрослых, ни детей. Итог выступлений – выход в финал.

  Фото: пресс-служба администрации Белово

Общество
Топ
Белово
kuzbassnews.ru
08/12/2019
Общество
Топ
Белово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Открытие «Лета» в Кемерове откладывается
Торговый центр «Лето» может открыться лишь в январе 2020 года. Сейчас почти все ремонтные работы...
На подстанции в Новокузнецке произошло ЧП
В Новокузнецке, на подстанции «Бызовская», произошло короткое замыкание. Эта подстанция...
Ксения Кривко из Кемерово получила титул «Миссис Земной шар»
Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних...
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе
В Кузбассе растет рождаемость населения, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus