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Беловскме инвалиды успешно выступили на всероссийских соревнованиях по игре бочче в Севастополе
Кубок России по бочче среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата проходили в спортивном комплексе «Муссон». В соревнованиях принимали участие 70 спортсменов из 17 регионов страны.Представители Кузбасса Татьяна Маркинова и Артем Зиновьев из Белова заняли второе место в командном виде программы.
Также в соревнованиях принимала участие еще одна беловчанка Анна Шайдерова. У нее был четвертый результат в индивидуальных видах программы. Спортсменов тренирует Светлана Сарапина.
Бочче - спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, петанку и боулзу. Считается паралимпийским видом спорта.
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