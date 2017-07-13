Беловскме инвалиды успешно выступили на всероссийских соревнованиях по игре бочче в Севастополе

В Кузбассе нетрезвый горняк сообщил о минировании шахты «Распадская» В ночь на среду, 12 июля, начальнику смены поступило сообщение о том, что на территории шахты «...

В Березовском найден незаконный полигон ТБО площадью 5 га В Березовском "ЭКОдесант" из числа местных экологов, общественников и специалистов отдела...

К концу года ботанический сад переедет в Лесную Поляну К концу 2017 года городской ботанический сад планирует переехать в новое здание, которое сейчас...