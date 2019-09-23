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Березовчанин, ударивший полицейского, заплатит штраф

Суд приговорил 31-летнего жителя Березовского, обвиняемого в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, к штрафу в 10 тысяч рублей.

В августе 2019 года пьяный мужчина находился на спортивной площадке во дворе одного из многоэтажных жилых домов. Он был агрессивен, оскорблял прохожих нецензурной бранью. Они вызвали полицию. Прибывшие полицейские предложили мужчине пройти в служебный автомобиль.

Он отказался и ударил полицейского кулаком по лицу, разбив ему губу. После чего злоумышленник был задержан и  доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, куда прибыл и следователь территориального следственного отдела.

Со следствием мужчина сотрудничал, в содеянном раскаялся, принес потерпевшему извинения через публикацию в местной газете.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
23/09/2019
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